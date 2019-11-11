الخارجية المكسيكية: أحداث بوليفيا انقلاب

اعتبر وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أن ما حدث في بوليفيا انقلاب، وقال إن بلاده تعتزم عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأمريكية التي تضم أغلبية دول أمريكا الشمالية والجنوبية.
وذكر إبرارد خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين: "نعتبر ما حدث في بوليفيا أمس انقلابا"، مشيراإلى أن الجيش طالب إيفو موراليس بتقديم الاستقالة من رئاسة البلاد، وهذا انتهاك للنظام الدستوري.
وأضاف الوزير المكسيكي: "نخطط لعقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأمريكية، لأنه على الرغم من جدية الأحداث (في بوليفيا)، كان الصمت ردالفعل على مطالبة الجيش البوليفي وعمليات الشرطة"، مشيرا إلى أنه لا يجوز لمنظمة الدول الأمريكية أن تلتزم الصمت بشأن مثل هذه الأحداث.
يذكر أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس قدم استقالته بعد مطالبة الجيش بذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، والتي أظهرت فوز إيفو موراليس بولاية رئاسية رابعة في الجولة الأولى من الانتخابات.
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