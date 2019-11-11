ملك انستجرام دان بلزريان يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

يعتزم الملياردير الأمريكي دان بلزريان، الذي يشتهر بلقب "ملك انستجرام" الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

وأكد دان مازحا أنه قد يقفز إلى السباق الخاص بالرئاسة الأمريكية، قائلا ردا على سؤاله إذا كان جادًا في الترشح لعام 2024 "نعم ، أعتقد أن هذا سيكون وقتًا كافيًا لإنجاز عملي"،

حسب صحيفة ديلى ميل البريطانية .

وسبق أن كشف اعتزامه التصويت لصالح مغني الراب "كاني ويست" على حساب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعلق على سؤال بشأن نية كاني ويست المعلنة بالترشح للرئاسة، خلال

خمس سنوات، أوضح لاعب البوكر المحترف السابق لـ TMZ: ”إنه أفضل من هيلاري“، ثم أضاف وهو يضحك: "أعتقد أنه سيتنافس ضدى، سوف نرى".

وردا على سؤال بشأن عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب سيؤيده على حساب كاني، قال ضاحكًا: ”ربما كاني، سوف نرى“.

والجدير بالذكر أن ملك انستجرام يبلغ من العمر 38 عامًا، كما نشأ في تامبا بولاية فلوريدا.