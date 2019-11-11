إيقاف 20 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود التونسية الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية إيقاف 20 شخصا من أصول إفريقية، كانوا يعتزمون اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين بطريقة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين - أن التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بولاية مدنين أوقفت 20

شخصا لا يملكون وثائق هوية كانوا يعتزمون اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين بطريقة غير شرعية، وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الحدودي بالشوشة، لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وكانت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أكدت أن دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان ( ولاية مدنين)، ألقت القبض، أمس السبت، على 13 شخصا من جنسيّات دول إفريقية، اجتازوا الحدود الليبية - التونسية خلسة. وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بمباشرة قضية عدلية في شأنهم من أجل دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية.