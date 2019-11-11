44 شركة فرنسية ضمن مؤتمرأبوظبي الدولي للبترول

تنضم 44 شركة فرنسية من بينها شركات جديدة لأول مرة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2019" الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليا "بيزنس فرانس" تنظم الجناح الفرنسي المشارك في الدورة الحالية من "أديبك" حيث تغطي الشركات الفرنسية المشاركة جميع تخصصات القطاع تستعرض خبراتها على مستوى المعدات والتجهيزات الخاصة بالنفط والغاز في مجال البحث والتنقيب والإنتاج ومعالجة المحروقات وكذلك الخدمات والاستشارات المقدمة للشركات وعلى مستوى التكنولوجيا الجديدة.

وتدشن وكالة "بيزنس فرانس" - خلال فعاليات "أديبك" - جائزة تنافسية يتم من خلالها عرض أحدث وأهم التطورات في التكنولوجيا الفرنسية والتي من شأنها قيادة نشاط الصناعة لمستقبل قطاع النفط والغاز.

وتختص هذه الجائزة بمحاور الاستدامة والرقمنة والكفاءة حيث سيتم تنظيم احتفالية ومنح جائزة للشركات التي تساهم في ترسيخ الابتكار بجميع مراحل عمليات إنتاج النفط والغاز وسيتولى عملية الاختيار لجنة مكونة من أعضاء وجهات رائدة بصناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط.

واستطاع القطاع الفرنسي لخدمات وتوريدات النفط والغاز القيام بنشاط عالمي من خلال تسجيل أكثر من 90% من حجم أعماله على مستوى الصادرات وأصبح القطاع أحد أهم الرواد العالميين في مجال التصدير بجانب النرويج والمملكة المتحدة.

وتوقع فريدريك سابو مدير وكالة بيزنس فرانس في الشرق الأوسط أن تسجل مشاريع الإنشاءات الخاصة بقطاعي النفط والغاز والمخطط لها في منطقة دول المحروقات وكذلك الخدمات والاستشارات المقدمة للشركات وعلى مستوى التكنولوجيا الجديدة.وتدشن وكالة "بيزنس فرانس" - خلال فعاليات "أديبك" - جائزة تنافسية يتم من خلالها عرض أحدث وأهم التطورات في التكنولوجيا الفرنسية والتي من شأنها قيادة نشاط الصناعة لمستقبل قطاع النفط والغاز.وتختص هذه الجائزة بمحاور الاستدامة والرقمنة والكفاءة حيث سيتم تنظيم احتفالية ومنح جائزة للشركات التي تساهم في ترسيخ الابتكار بجميع مراحل عمليات إنتاج النفط والغاز وسيتولى عملية الاختيار لجنة مكونة من أعضاء وجهات رائدة بصناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط.واستطاع القطاع الفرنسي لخدمات وتوريدات النفط والغاز القيام بنشاط عالمي من خلال تسجيل أكثر من 90% من حجم أعماله على مستوى الصادرات وأصبح القطاع أحد أهم الرواد العالميين في مجال التصدير بجانب النرويج والمملكة المتحدة.وتوقع فريدريك سابو مدير وكالة بيزنس فرانس في الشرق الأوسط أن تسجل مشاريع الإنشاءات الخاصة بقطاعي النفط والغاز والمخطط لها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مبلغ 660 مليار دولار بحلول عام 2025 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 44 شركة فرنسية ضمن مؤتمرأبوظبي الدولي للبترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.