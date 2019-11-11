بكين تنتقد العودة إلى ذهنية الحرب الباردة

نددت الصين، اليوم الاثنين، بما اعتبرته عودة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى "ذهنية الحرب الباردة".

يأتي ذلك بعد أن حذر بومبيو، الجمعة، من موسكو وبكين بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة في العاصمة الألمانية برلين، اتهم بومبيو الصين بأن لديها "رؤية جديدة للتسلط".

وردا على تصريحات بومبيو، ندد المتحدث باسم الخارجية الصينية غنغ شوانغ ب"الهجمات المسيئة التي لا أساس لها من الصحة" التي وجهها بومبيو، ودعاه إلى "التخلي عن أفكاره المسبقة الايديولوجية وذهنيته المرتبطة بالحرب الباردة المنقضية".

وكان بومبيو حذر أيضا في برلين بأنه سيكون على الولايات المتحدة "الدفاع عما تم تحقيقه بمشقة عام 1989 والوعي إلى أننا في منافسة على مستوى القيم مع أمم غير حرة".

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