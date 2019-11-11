9 قتلى في انفجارات هزت مدينة القامشلي السورية

قتل تسعة أشخاص على الأقل، اليوم الاثنين، في انفجارات هزت مدينة القامشلي السورية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

ودوت ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة بشكل متزامن، في منطقة السوق وسط المدينة.

وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي إن 9 أشخاص، على الأقل، قتلوا وأُصيب أكثر من 60 آخرين.

من جهة أخرى، قال مصدر في الشرطة الكردية المحلية (الأسايش) في مدينة القامشلي إن الانفجارات الثلاثة المتزامنة وقعت في مدينة القامشلي في المنطقة ذات السيطرة المختلطة بين القوات الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردي.



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وأشار المصدر إلى أن التفجيرات الثلاثة خلفت أضراراً كبيرة بالمحال التجارية والمنازل والسيارات، مضيفا أنه لدى شرطة الأسايش معلومات عن سيارات أخرى مفخخة جاري البحث عنها.

وأشار شاهد عيان في المدينة إلى وجود سيارات متفحمة ودخان يتصاعد من موقعين على الأقل، بينما كان مسعفون ينقلون الجثث وسيارات الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

من جانبها، قالت مصادر في الشرطة الكردية المحلية إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في انفجار ثلاث سيارات مفخخة وسط مدينة القامشلي.