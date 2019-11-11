كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإرياني": خطاب زعيم الحوثيين حول العراق ولبنان أكد انقياده لإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن إساءة زعيم مليشيا الحوثي لثورتي الشعبين العراقي واللبناني العظيمتين اللتين أعادتا الروح والاعتبار للعراق ولبنان وعروبتهما، انسياق وتقليد أعمى لتصريحات الخامنئي ومسؤولي طهران وحزب الله.

وأوضح "الإرياني"، خلال تصريحاته، أن تصريحات زعيم المليشيا الحوثية المدعومة من إيران الأخيرة، تحسم النقاش الذي أثير بشأن إمكانية فصل حبلها السري عن نظام الملالي في طهران وإعادة تأهيلها.

وأشار إلى أن إساءة زعيم مليشيا الحوثي لثورتي الشعبين العراقي واللبناني العظيمتين اللتين أعادتا الروح والاعتبار للعراق ولبنان وعروبتهما، انسياق وتقليد أعمى لتصريحات الخامنئي ومسؤولي طهران وحزب الله، التي أظهرت حجم الفزع والرهبة من هذه الهبة العربية التي أسقطت مشروع تصدير الثورة وأوهام إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية.

وأكد وزير الإعلام أن هذه ‏التصريحات تكشف حجم القلق الحوثي من تحول هذه الثورات المباركة التي كسرت حاجز الرهبة والخوف إلى مصدر إلهام لكل الشعوب العربية التي امتدت إليها أيادي إيران العابثة، لتصل إلى العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في ظل تصاعد جرائمها بحق المواطنين وتفاقم حجم السخط والنقمة الشعبية.