كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا توجه تحذيراً لإيران بشأن نشاطها النووي: "نحن قلقون للغاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحذيرا اليوم الاثنين إلى إيران بسبب نشاطاتها الأخيرة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، مهددًا باستخدام آلية واردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 يمكن أن تعيد العمل بعقوبات الأمم المتحدة بحق طهران.

وأوضح الوزير، أن الدول الثلاث الموقعة على اتفاق فيينا، وهي فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة، ستلتقي مساء الاثنين في باريس "لمناقشة الخطوات اللاحقة" بشأن الملف الايراني.

وتابع في تصريح أدلى به بعد وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسيل: "نحن قلقون جدا بعد أن لاحظنا وجود نشاطات تخصيب يورانيوم إضافية، لم تكتف إيران بعدم الإعلان عنها، بل إنها تعمل على تنفيذها".

وقال الوزير الألماني: "نريد الإبقاء على الاتفاق النووي، وعلى إيران العودة الى التقيد بالتزاماتها، وإلا فنحن نحتفظ بحق استخدام كل الآليات الموجودة في الاتفاق".

وكانت إيران قد أعلنتيوم السبت أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 5% بعد أن كانت خفضت مرارا من التزاماتها الواردة في اتفاق فيينا بشأن برنامجها النووي.

ومن جانبها فقد، استأنفت طهران الخميس الماضي نشاطات تخصيب اليورانيوم في فوردو، وهو ما لا يحق لها القيام به بموجب اتفاق فيينا.

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ويتضمن الاتفاق آليات لتسوية الخلافات على مراحل عدة، قد تستغرق عدة أشهر، ويمكن أن تصل الى تصويت داخل مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كان يحق أو لا يحق لإيران مواصلة الاستفادة من تخفيف العقوبات كما هو وارد في الاتفاق.

وعلي صعيد آخر، تسعى فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة وروسيا الى انقاذ اتفاق فيينا، وتعتبر أن تخلي إيران التدريجي عن التزاماتها منذ أيار الماضي يجعل الوضع أكثر صعوبة.

ويعتبر استئناف تخصيب اليورانيوم في فوردو المرحلة الرابعة من خطة خفض الالتزامات الايرانية باتفاق فيينا التي أطلقت في أيار الماضي ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق واعادة فرض العقوبات مجددا عليها عام 2018.