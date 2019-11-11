كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدنمارك: لا نرحب بعودة المقاتلين الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير العدل الدنماركي نيك هايكروب، إن المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي ليسوا محل ترحيب، ويجب محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها، مع بدء تركيا في ترحيل المقاتلين الأجانب من أراضيها.

وأضاف هايكروب، خلال تصريحاته، اليوم الاثنين، أن "عدداً قليلاً للغاية من المقاتلين الأجانب عادوا إلى الدنمارك". وذكر أن حكومة بلاده تريد وضع ضوابط لعملية الترحيل، مع ضرورة معاقبة العائدين إلى الدنمارك بأكبر قدر ممكن من الصرامة، وتابع "إذا كانوا قد أدينوا في الخارج بالفعل، فلابد أن تحقق السلطات بشأن ما إذا كان من الممكن تشديد العقوبة بحقهم". وقالت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك إنه "لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن سحب الجنسية الدنماركية من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، وكانوا يقاتلون في صفوف داعش في سوريا والعراق"، مضيفة أنه يجري حالياً النظر في بعض الحالات. Advertisements

قالت تركيا، اليوم الإثنين، إنها رحلت اثنين من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، أحدهما ألماني والآخر أمريكي، في بداية برنامج لإعادة المقاتلين الذين تسببوا في توتر العلاقات بينها وبين شركائها في حلف شمال الأطلسي منذ أن شنت هجومها في شمال سوريا.

وتقول أنقرة إنها أسرت 287 مقاتلاً في شمال شرق سوريا وتحتجز بالفعل مئات آخرين ممن يشتبه بأنهم أعضاء في التنظيم المتشدد. وتتهم الدول الأوروبية بالبطء الشديد في استعادة مواطنيها الذين سافروا للقتال في صفوف داعش في الشرق الأوسط.

ويشعر حلفاء تركيا بالقلق من احتمال فرار مقاتلي داعش نتيجة لهجومها الذي بدأ الشهر الماضي على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تحتجز الآلاف من مقاتلي التنظيم الإرهابي، وبينهم أجانب، فضلاً عن عشرات الآلاف من أفراد أسرهم.