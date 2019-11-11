أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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أخبار عاجلة الآن || إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في رام الله

أسفرت مواجهات فلسطنيين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة عشرات الفلسطينيين، مساء الإثنين، في مدخل مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الطاقة الذرية: إيران لا تزال تتجاوز

أفاد تقرير للوكالة الدولية الطاقة الذرية، بأن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي، منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاتحاد الأوروبي يوقع الإطار القانوني لتمهيد فرض عقوبات على تركيا

أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، بتوقيع الإطار القانوني لتمهيد فرض عقوبات على تركيا، ردا على التنقيب بسواحل قبرص.

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