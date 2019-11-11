كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في صدره، اليوم الإثنين، شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وتم نقل الشاب عمر هيثم (22 عاماً) إلى مستشفى في مدينة الخليل بالضفة الغربية مصاباً بطلق ناري أطلقه عليه قناصاً في صفوف قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال مدينة الخليل، واستشهد الشاب لاحقاً متأثراً بإصابته البالغة.

ورفع مشاركون في موكب تشييع الشاب عمر هيثم، الذي طاف شوارع المخيم، الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية.

وكانت مواجهات اندلعت في ذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات على مدخل مخيم العروب شمال الخليل اليوم الإثنين.