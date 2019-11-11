كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العنف في هونج كونج يذكّرنا بأن القوات الصينية قريبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج النار على متظاهر وأصابته بجروح خطيرة، وأضرم النار في رجل اليوم الاثنين في أعمال عنف دفعت القائدة كاري لام إلى التنديد بـ "أعداء الشعب" ووجهت تحذيرًا قويًا من رئيس تحرير صحيفة صينية كبيرة.

وألقى المتظاهرون قنابل حارقة على الشرطة بعد عطلة نهاية أسبوع من الاشتباكات في جميع أنحاء الأراضي التي تحكمها الصين، مما يمثل تصعيدًا دراماتيكيًا في أكثر من خمسة أشهر من الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية في كثير من الأحيان.

وقالت لام الرئيس التنفيذي لهونج كونج في خطاب: "لقد تجاوز العنف بكثير الدعوة إلى الديمقراطية وأصبح المتظاهرون الآن عدو الشعب".

وأضاف، إذا كان لا يزال هناك أي تفكير بالتمني في أنه من خلال تصاعد العنف، ستخضع حكومة هونج كونج للضغوط، من أجل تلبية المطالب السياسية المزعومة، فأنا أوضح هذا البيان بصوت عالٍ هنا: هذا لن يحدث".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في الشوارع الضيقة في الحي التجاري المركزي، حيث قام بعض المتظاهرين، وهم يجلسون خلف المظلات، بإغلاق الشوارع بينما كان عمال المكتب يحتشدون على الأرصفة ويلقون الانتهاكات المناهضة للحكومة.

وقال المقيم انسون ييب (36 عاما) ان المتظاهرين كانوا يبنون حاجز طريق عندما هربت الشرطة الى مكان الحادث.

وأضاف، أنهم لم يقاتلوا وركضت الشرطة وأطلقت النار مباشرة.

وأظهرت لقطات فيديو صناديق البوليسترين وغيرها من الحطام التي تناثرت حركة مرور متقاطعة.

وقالت منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ في بيان "إن الطلقات التي أطلقتها الشرطة هي دليل واضح على الاستخدام المتهور للقوة، شوهد شرطي آخر وهو يقود بسرعة فائقة إلى مجموعة من المحتجين على دراجة نارية، هذه ليست إجراءات للشرطة - هؤلاء ضباط خارج عن السيطرة مع عقلية الانتقام.

وقالت الشرطة انه تم تعليق ضابط الدراجات النارية.

كما أظهرت صور فيديو على الإنترنت رجلًا يصب البنزين على آخر وأشعل النار فيه خارج ما أون شان بلازا في الأقاليم الجديدة. بعد أن غمرته النيران، تمكن الرجل من شق قميصه وإطفاء الحريق.

وقالت الشرطة انه في حالة حرجة.

وقالت لام في خطابها إن أكثر من 60 شخصا أصيبوا اليوم الاثنين.

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"الحرم الجامعي فوضى"

امتدت الاضطرابات أيضًا إلى مونغ كوك المكتظة بالسكان في شبه جزيرة كولون، وغالبًا ما كانت موقعًا لاشتباكات الشوارع، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين أعادوا تجميع صفوفهم، وحفروا الطوب لرمي الشرطة وإغلاق طريق ناثان، وهو شريان رئيسي، تعرض سائق سيارة أجرة كان يقود سيارته بالقرب من الحشود للضرب.

كما بدا أن الاشتباكات ستستمر حتى الليل كما فعلت عدة مرات من قبل.

وقالت الشرطة إن أكثر من 120 مكانًا إما تعرضت للتخريب أو الإغلاق اليوم الاثنين، قُبض على نحو 266 شخصًا منذ يوم الاثنين الماضي.

ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرون أنه وحشية من جانب الشرطة والتدخل من جانب بكين في الحريات المضمونة للمستعمرة البريطانية السابقة من خلال صيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة عند عودة الإقليم إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وتنفي الصين التدخل وتتهم الدول الغربية بإثارة المتاعب.

ويأتي العنف بعد وفاة الطالب تشاو تسز-لوك، 22 عامًا، في المستشفى الأسبوع الماضي بعد سقوطه أثناء تفريق الشرطة للمتظاهرين.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الجامعة الصينية، حيث ألقى الطلاب قنابل البنزين وحاصرت الحرم الجامعي مثل القلعة، كان هناك أربعة اعتقالات على الأقل.

وقال أحد طلاب الجامعة الصينية الذي أعطى اسمه تشان: "أشعر بشعور قوي بالعجز، لا تزال الحكومة لا تستمع إلينا ".

وقالت الجامعة إنها ستعلق الدراسة مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم.

كما ألقى المتظاهرون قنابل حارقة على الشرطة في جامعة البوليتكنيك على جانب كولون بميناء فيكتوريا.

وألقيت قنابل البنزين على جامعة هونغ كونغ بالجزيرة الرئيسية.

وأغلق سوق الأسهم في هونغ كونغ منخفضًا بنسبة 2.6٪، متجاوزًا الخسائر في أجزاء أخرى من المنطقة.

