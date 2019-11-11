كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: تهديدات "أردوغان" بإطلاق سراح الدواعش إلى أوروبا لا يمكن تحقيقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص بالشأن التركي إن تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح عناصر داعش للعودة إلى بلدانهم في أوروبا لا يمكن تحقيقها، موضحا أنه من الصعب إطلاق كل "الدواعش" مرة واحدة بسبب اختلاف جنسياتهم، وصعوبة تحميلهم في الطائرات، فضلا عن أن بعض دول أوروبا أسقطت جنسياتهم.

وأضاف "بشير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن "أردوغان" يحاول أن يخضع الأوروبيون لابتزازه ومطالبه المتعلقة بالتوقف عن انتقاد العملية العسكرية في شمال سوريا والتوقف عن انتقاد ملف حقوق الإنسان في تركيا، ورفع العقوبات التي فرضت على أنقرة وتحديًدا حظر السلاح بسبب العدوان على الأراضي السورية فضلًا عن استئناف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، ومساعدة تركيا في إقامة المنطقة الآمنة.

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص بالشأن التركي أن "أردوغان" يشعر أن الأوروبيون يريدون تركيا كبش الفداء لانتشار الإرهاب حول العالم لدعمه عناصر داعش.

