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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق المصارف في لبنان غدا بسبب إضراب الموظفين عن العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:09 م
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الخليج 365
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ودعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ، موظفي القطاع إلى إضراب اعتبارا من غد الثلاثاء لدواع أمنية.
قال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات المصارف في لبنان، إن القرار اتخذ اليوم الإثنين خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفا من موظفي البنوك، ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.
وقال الاتحاد في بيان "يعلن مجلس الاتحاد ال إضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".
وبرر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفي البنوك في إطار الاحتجاجات وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم. وفرضت البنود قيودا على سحب الدولار الأمريكي والتحويلات للخارج.
ولم تتأخر الجامعة في إعلان تعليق الدروس تلبية لمطالب الطلاب، الذين كانوا قد أقفلوا مداخل الجامعة وطالبوا بإعلان الإضراب المفتوح ليتسنى لهم المشاركة في التحركات الاحتجاجية.
ونظم المئات من أهالي عالية وقفة احتجاجية في سرايا عالية للضغط لتحقيق المطالب واجراء استشارات نيابية سريعا وتشكيل حكومة تكنوقراط حصرا لإدارة الأزمة المالية.
كذلك نظمت مجموعة من الناشطين، الذين يديرون يوميا جلسات نقاش مفتوحة حول الأزمة والفساد في مؤسسات الدولة، اعتصاما أمام مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يعقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه مؤتمرا صحفيا لتناول الوضع المالي والنقدي في ظل المخاوف من الوضع المالي المتدهور.
وانطلقت صباح الاثنين تحركات طلابية لجامعة الكسليك، طالبوا خلالها إدارة الجامعة بإعلان الإضراب المفتوح للمشاركة بفاعلية في التحركات الطلابية الاحتجاجية، التي تعم المناطق اللبنانية منذ 17 أكتوبر.
وبالتزامن مع تواصل الاحتجاجات والمظاهرات في العديد من المناطق اللبنانية، دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الاثنين، إلى التوقف عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء القادم.
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