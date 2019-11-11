إغلاق المصارف في لبنان غدا بسبب إضراب الموظفين عن العمل

ودعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ، موظفي القطاع إلى إضراب اعتبارا من غد الثلاثاء لدواع أمنية.

قال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات المصارف في لبنان، إن القرار اتخذ اليوم الإثنين خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفا من موظفي البنوك، ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.

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وقال الاتحاد في بيان "يعلن مجلس الاتحاد ال إضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

وبرر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفي البنوك في إطار الاحتجاجات وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم. وفرضت البنود قيودا على سحب الدولار الأمريكي والتحويلات للخارج.