كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جعجع": يجب البدء في تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة بأسرع وقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إنه يجب البدء في الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت.

وأشار "جعجع"، خلال تصريحاته، مساء الاثنين، إلى أن الطبقة السياسية مسؤولية الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد.

وقال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم (الاثنين) إن المحادثات السياسية مستمرة من أجل تشكيل حكومة جديدة، وإنه لن يبحث في الأمر علناً لأنه يريد «ترك الباب مفتوحاً».



وقال نصر الله في حديث نقله التلفزيون: «في ما يتعلق بالحكومة والتكليف والتأليف، اللقاءات متواصلة والنقاشات دائرة في البلد... أنا لن أتحدث في أمر لسنا مضطرين الآن لكي ندلي بأي كلام عنه، وسنترك الباب مفتوحاً»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

Advertisements



وأمس (الأحد) قالت ثلاثة مصادر بارزة لـ«رويترز» إن محادثات الاتفاق على حكومة جديدة - مطلوبة بشدة في لبنان - ما زالت متعثرة وقد تصل إلى طريق مسدود.



وقالت المصادر إن اجتماعاً بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من «حزب الله» وحليفه حركة «أمل» انتهى مساء (السبت) دون تحقيق أي انفراج بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

واستقال الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول) إثر احتجاجات لم يسبق لها مثيل بسبب الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء. ويريد الحريري قيادة حكومة تكنوقراط خالية من الساسة في حين تريد حركة «أمل» و«حزب الله» وحليفه «التيار الوطني الحر» حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين.



ومن شأن الإخفاق في كسر الجمود السياسي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعتبرها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة.



وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة غداً (الثلاثاء) لمدة أسبوع لدواعٍ أمنية. وكان المحتجون قد دعوا إلى منع الوصول إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت غداً.