بركان ينزل عقوبات ثقيلة بالهلالي ويعتذر لجماهير الوداد

أنزل نادي نهضة بركان لكرة القدم، عقوبات ثقيلة بلاعب الفريق بكر الهلالي وذلك على خلفية سلوكه في المباراة التي جمعت الفريق بالوداد البيضاوي، أمس الأحد، عن مؤجل الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية لكرة القدم، وتلقيه بطاقة حمراء.

وأصدر النادي البرتقالي، مساء اليوم الإثنين، بلاغا رسميا، “أكد فيه قرار المكتب المسير للنادي بتوقيف اللاعب الهيلالي لمبارتين وتغريمه بمبلغ 30 ألف درهم، على خلفية السلوكات الغير مسؤولة واللارياضية الصادرة من طرف اللاعب خلال المباراة”.

وكان حكم المباراة، قد أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه الهلالي في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وذلك بعد أن تعمد ركل قنينة ماء في اتجاه جماهير الوداد.

وجدد المكتب المسير للنادي، في البلاغ ذاته، ” اعتاذره لجماهير الوداد وبركان خاصة والجماهير المغربية عامة عن التصرف الغير مقبول من اللاعب الهيلالي”.