توقيف شاب بحوزته 2500 قرص من “القرقوبي” بمدخل مدينة القنيطرة

تمكنت المصالح الأمنية في مدينة القنيطرة، اليوم الاثنين، من توقيف شاب متلبس بحيازة أزيد من 2500 قرص من ” القرقوبي”.
وحسب مصادر محلية، فإن المتهم، يبلغ من العمر 25 سنة، وتم توقيفه بناءً على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنه يحمل بحوزته حبوبا من المؤثرات العقلية، وأقراص الهلوسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المتهم، كان على متن حافلة لنقل المسافرين، قادمة من مدن الشمال، قبل توقيفه في نقطة مراقبة عند مدخل مدينة القنيطرة.
وتم وضع المتهم رهن تدبير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
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