تمكنت عناصر الأمن الوطني في ولاية أمن فاس، ظهر اليوم الاثنين، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض زوجته لحروق عمدية.
وحسب مصادر محلية، فإن شخصا في حي زواغة في مدينة فاس، أقدم، أول أمس على صب زيت مغلي على وجه زوجته، وأطراف من جسمها، مستغلا نومها، ما تسبب لها في حروق خطيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه لولا تدخل الجيران، بعد سماع صراخ الضحية، لكانت الأمور أسوء، إذ تم نقل الزوجة على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس في حالة خطيرة لتلقي العلاج.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة، حيث تم إلقاء القبض على الجاني، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحث معه، فيما لاتزال الضحية ترقد في المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة بشعة.. زوج يصب زيتا مغليا على وجه زوجته وهي نائمة انتقاما منها – التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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