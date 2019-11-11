محرز يكشف سبب فشل انضمامه لآرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، قوله إنه "كان قريبا من الانتقال إلى صفوف آرسنال في عام 2016، إلا أن فريقه السابق ليستر سيتي رفض العرض".

وكان محرز جزءًا من فريق ليستر سيتي الذي توج بلقب البريمييرليغ، في حدث استثنائي بتاريخ الكرة الإنجليزية، قبل أن يرحل إلى صفوف مانشستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2018.

وقال محرز، خلال تصريحاته لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية "في العام التالي للتتويج بالبريمييرليغ، لو كنت في أحد فرق المقدمة لكانت القصة مختلفة بالنسبة لي، وبالتأكيد لقد فقدت عامين من اللعب على أعلى مستوى".

وأضاف "لأنه بدلًا من تواجدي في مانشستر سيتي بعمر الـ27 عامًا، كان بإمكاني التواجد هنا بعمر الـ24 أو 25، لكن ليستر سيتي رفض رحيلي".

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وتابع "وكيلي تحدث مع أرسين فينغر الذي كان يريد ضمي بالفعل، وكانت هذه المفاوضات في صيف 2016، وكنت محبطًا للغاية".

وواصل "ليس من السهل التحول من كونك أفضل لاعب في البريمييرليغ، لتكون لاعبًا في فريق يُصارع من أجل البقاء في البريمييرليغ وتفادي الهبوط".

واختتم "الجميع وقتها كان في انتظاري، ويتوقعون مني تقديم الكثير".