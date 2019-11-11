بالتفاصيل.. استشهاد وإصابة 4 أطفال بقصف حوثي بالصلو جنوب تعز

الإثنين 11 نوفمبر 2019

قصف حوثي

استشهد طفلان وأصيب اثنان آخران في غضون 24 ساعة نتيجة قصف مدفعي مكثف شنته مليشيا الحوثي الايرانية على منازل السكان في مديرية الصلو جنوب محافظة تعز.



وذكرت مصادر محلية، أن دبابة تابعة للميليشيات الانقلابية تتمركز في معسكر علي ناصر سابقا قصفت منازل المواطنين في قرية الشرف برأس نقيل الصلو المحاذي لمديرية دمنة خدير وأصابت مباشرة اليوم الاثنين، منزل المواطن ( فارس عبده محمد علي ).

ووفق المصادر، خلف قصف المليشيات الانقلابية مجزرة مروعة بحق أسرة المواطن فارس عبده، حيث أودت بحياة طفلته ( رحمة - 10 سنوات ) ، وإصابة ابنائه ( نادر - سنة ونصف ) ،

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( رأفت - 8 سنوات ).

وتعرض الطفل نادر إلى تهشم وكسر في ساعد اليد الايمن وإصابة بليغة في القدم اليسرى، بينما أصيب شقيقه رأفت بشظايا متفرقة في قدمه الأيمن.

وخلال 24 ساعة شهدت مديرية الصلو جريمة أخرى حيث كان مقذوف مدفع 23 مضاد طيران من مخلفات الميليشيات الحوثية قد أودى بحياة الطفل ( أحمد منير احمد قاسم الصلوي، 14 سنة ) في قرية الموسطة.

وقد كثفت في الايام الاخيرة مليشيات الحوثي من قصفها العشوائي المتعمد على قرى المدنيين الأبرياء، مخلفة عدد من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء.