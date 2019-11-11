بوتين وميركل يبحثان هاتفيا أزمات سوريا وليبيا وأوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا خلال اتصال هاتفي.



وأكد الطرفان ضرورة حل المشاكل الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين، فضلاً عن ضرورة الوقف العاجل وغير المشروط للعمليات القتالية في ليبيا.

وأشاد الرئيس الروسي بجهود الوساطة الألمانية الرامية إلى استئناف الحوار الليبي وإشراك المجتمع الدولي بنشاط أكبر في البحث عن حل سلمي للمشكلة.

وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، تحدث الجانبان عن سحب القوات من مناطق شرق أوكرانيا المتنازع عليها بين القوات التابعة للحكومة الأوكرانية والانفصاليين التابعين لروسيا.

وبدأت أوكرانيا، السبت الماضي، آخر عملية انسحاب للقوات، ضمن ثلاث عمليات انسحاب من منطقة الصراع شرق البلاد، وهي خطوة يتعين أن تمهد الطريق لقمة سلام مع زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا، ومن المتوقع أن يستمر الانسحاب لمدة 3 أيام، يعقبه إزالة الألغام.