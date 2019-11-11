جعجع: الوضع في لبنان خطير ويستلزم حكومة مستقلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الوضع الحالي في البلاد خطير ودقيق، ويستلزم تشكيل حكومة جديدة مستقلة.

وقال جعجع في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الطبقة السياسية في البلاد مسؤولة عن الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان.

وأضاف: "هناك انتخابات نيابية جرت مؤخرا ويجب أن نأخذ بنتائجها، ويجب على من يتمسك بالكراسي معرفة أن الوضع دقيق، ويجب أخذ الأمور بجدية، لكي لا ننتهي من دون كراسٍ، ولا مناصب".

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، للمطالبة بالإسراع في إجراء الاستشارات النيابية، وتسمية رئيس جديد للحكومة، وتحقيق مطالب المحتجين.

ولا تزال عقدة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد استقالة سعد الحريري، تراوح مكانها، ولم يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون، أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة دستوريا لتكليف رئيس جديد للحكومة، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تعطل عمل المصارف والمؤسسات الحكومية.