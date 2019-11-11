"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الثلاثاء 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019م كالتالي:

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1845 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا. Advertisements رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 0900 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله :507. خط الرحله : جده- عدن.. الاقلاع : 1230 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1430 ظهرا. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1530 عصرا. الوصول: 1800 مساء . رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع : 0630 صباحا. الوصول: 1330 ظهرا. رقم الرحله :855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع : 1430 ظهرا. (توقيت مومباي. الوصول: 1600 مساء.

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