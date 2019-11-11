شكرا لقرائتكم خبر عن رصد آثار يورانيوم بموقع غير معلن في إيران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (فيينا)
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الإثنين) أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع غير معلن في إيران.
وجاء في تقرير الوكالة الأحدث حول برنامج إيران النووي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن «الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة».
كانت هذه تفاصيل خبر رصد آثار يورانيوم بموقع غير معلن في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.