شكرا لقرائتكم خبر عن رصد آثار يورانيوم بموقع غير معلن في إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فيينا)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الإثنين) أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع غير معلن في إيران.

وجاء في تقرير الوكالة الأحدث حول برنامج إيران النووي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن «الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة».