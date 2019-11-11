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رصد آثار يورانيوم بموقع غير معلن في إيران

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (فيينا)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الإثنين) أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع غير معلن في إيران.

وجاء في تقرير الوكالة الأحدث حول برنامج إيران النووي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن «الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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