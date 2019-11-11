شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني: الميليشيات الانقلابية جرفت الهوية ودمرت النسيج الإجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مأرب) قال وزير الدولة اليمني، أمين العاصمة اللواء عبد الغني حفظ الله جميل «إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقوم بتجريف الهوية اليمنية وتدمر النسيج الإجتماعي». وأضاف في كلمته خلال ندوة نظمها اليوم (الإثنين) مكتب الثقافة بأمانة العاصمة تحت عنوان «تجريف ميليشيا الحوثي للهوية الثقافية اليمنية» أن ميليشيا الحوثي لا تستهدف ثورة سبتمبر الخالدة فحسب بل تعمل على تجريف كل ما يتعلق بحياة الناس بمختلف جوانبه الثقافة والاقتصادية والإجتماعية".



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