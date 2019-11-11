شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المصرية تفتح أبواب سجن طرة للإعلام رداً على اتهامات بانتهاكات حقوقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)

فتحت السلطات المصرية اليوم (الإثنين) أبواب مجمع سجن طرة الشهير في القاهرة، للصحافيين والاعلاميين، في واقعة نادرة لتصحيح الانتقادات المتواصلة ضد الحكومة بشأن انتهاكات حقوقية في السجون.

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وفي جولة إعلامية في مجمع السجون الواقع على الأطراف الجنوبية للقاهرة، عُرض على صحافيي وكالة فرانس برس قطع أثاث يصنعها السجناء.

كذلك شملت الجولة زيارة مزارع السجن وحظيرتي الأبقار والنعام، ومشاهدة مباراة كرة قدم قصيرة بين السجناء.

وتأتي فرصة زيارة سجن طرة قبل يومين من توجه المسؤولين المصريين إلى جنيف للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.