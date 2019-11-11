شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخليل) قتل فلسطيني بالرصاص اليوم (الإثنين) خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم العروب قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك على هامش احياء الذكرى الـ 15 لوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.



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