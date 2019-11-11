أزمة الرهائن.. جريمة إيرانية لا تغتفر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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على عكس العديد من الدول الأخرى، كانت أمريكا محظوظة بسبب جيرانها وحددوها، لهذا السبب لا تحتل الشؤون الخارجية مكانة بارزة في السياسة الانتخابية الأمريكية، إلا عندما يكون الأمريكيون في خطر لسبب أو لآخر.

وبحسب مركز بروكنجز، لم يكن لدى الشعب الأمريكي في أواخر سبعينيات القرن العشرين، سوى معرفة قليلة بإيران أو الشاه أو الإسلام أو الإرهاب، ولكن الأمر بأكمله تغير في 4 نوفمبر 1979، عندما استولى طلاب إيرانيون متطرفون على السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 52 أمريكيا كرهائن لمدة 444 يوما.

كان من شأن الثورة الإيرانية وأزمة الرهائن أن تسقط الرئيس جيمي كارتر وتجعل الأمريكيين على دراية بجزء من العالم والتوترات المتصاعدة التي لا تزال جزءا من سياستنا اليوم.

1 سقوط الشاه

ذكرت الكاتبة الين كامارك في تقريرها بمركز بروكنجز، أنه عندما سقط الشاه، كنت تعمل في اللجنة الوطنية الديمقراطية، وتستعد للانتخابات الرئاسية لعام 1980، وكان للاضطراب في إيران وسقوط الشاه، تأثير ضئيل للغاية على السياسة الأمريكية، وأن ما تتذكره خلال تلك الفترة الزمنية هو سلسلة رسم جول فييفر الكاريكاتورية مع سلسلة من الرجال في ثوب شرق أوسطي، وكان جوهر الرسوم الكاريكاتورية: من يعرف الفرق؟ الشيعة والسنة والاختلافات بينهم وما يعنيه عداؤهم للمنطقة: ظل معظم الأمريكيين غير مدركين للفروق الدينية والسياسية في المنطقة؟

تغير ذلك عندما تم احتجاز الرهائن، فجأة، اقتحم هذا البلد المجهول حتى الآن وعيه العام، في قلب هذا الأمر كان الرئيس كارتر، يحاول إعادة انتخابه في 1980 وكان الأمر معقدا بسبب تحد أساسي من السناتور الديمقراطي تيد كينيدي.

علق كارتر على الفور السفر والحملات السياسية الأجنبية للتركيز على الأزمة، لكن لم يكن هناك حل دبلوماسي، وما أصبح يعرف باسم «استراتيجية حديقة الورود» في إشارة إلى حديقة الورود في البيت الأبيض تحولت إلى فخ للرئيس.

كتب ستو إيزنستات، أحد كبار مساعدي كارتر ومؤلف كتاب «الرئيس كارتر.. سنوات البيت الأبيض»، أن استراتيجية حديقة الورود «كان لها تأثير آخر غير مقصود ومنتشر بعمق، لقد أضفت طابعا شخصيا بالكامل على الأزمة في وسائل الإعلام الأمريكية من خلال تركيز المسؤولية على المكتب البيضاوي وإظهار الإرهابيين أنهم قد يضعون الرئاسة الأمريكية نفسها في حالة خلل».

2 بداية التفاوض

حاول كارتر في البداية التفاوض مع الحكومة الإيرانية التي وضعت في فوضى جديدة بسبب احتجاز الرهائن، لكن الأمر كان مستعصيا، حيث عارض آية الله روح الله الخميني أي تسوية مبكرة.

وبعد شهر، بينما كان كارتر محاصرا في البيت الأبيض، لم تذهب المفاوضات إلى أي مكان، قرر القيام بإنقاذ عسكري للرهائن، وكانت عملية النسر المخلب كارثة انتهت بمقتل الأمريكيين، والطائرات العسكرية المدمرة، ولم يصبح الرهائن أقرب إلى الحرية.

تقول كامارك إنه رن جرس هاتف في منزلها في وقت مبكر من صباح يوم 25 أبريل 1980، كان ريك هيرنانديز، أحد كبار مساعدي الرئيس السياسيين، سمع عن المهمة المجهولة والكارثة التي تلت ذلك، وقال «لقد خسرنا الانتخابات».

3 ليلة الخسارة

حدث هذا في وقت حرج للغاية في الدورة الانتخابية، كانت معركة كارتر- كينيدي نبأ كبيرا، وكان الناخبون يراقبونها.

ولوضع هذه الأحداث في سياقها الصحيح، من المهم أيضا أن نتذكر أن الأمريكيين قد سحروا بقصة الغارة الإسرائيلية على عنتيبي في عام 1976.

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هذه واحدة من أول بعثات العمليات الخاصة التي اقتحمت الوعي العام، كان الإنقاذ الإسرائيلي المذهل للرهائن الذين أخذهم فلسطينيون في أوغندا قد استحوذ على الخيال العام.

بعد أربع سنوات، جربت الولايات المتحدة عملية إنقاذ جريئة وسقطوا على وجههم، كان ذلك مدمرا لكارتر وأكدت كامارك أنه حتى يومنا هذا كان ريك هرنانديز على حق، لقد خسر كارتر الانتخابات في تلك الليلة.

4 المهمة الفاشلة

كانت المهمة الفاشلة هي القشة الأخيرة، في عام 1980، كان ينظر إلى جيمي كارتر كرئيس ضعيف وعديم الرحمة.

كان الاقتصاد يسير بشكل سيئ للغاية، وكانت معدلات الموافقة عليه سيئة، والتحدي الذي يواجهه كينيدي، وهو أسد الحزب الديمقراطي، أصعب تحد ترشيحي كان لأي ديمقراطي حالي كان قد واجهه في سنوات عديدة.

وعلى الرغم من فوز كارتر بترشيح الديمقراطيين، فقد خسر جميع الولايات باستثناء ست مقاطعات، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا أمام رونالد ريجان في نوفمبر، وبحلول ذلك الوقت، كان الطلاب الإيرانيون بعد أن احتجزوا الرهائن لمدة أطول مما توقعه أي شخص بما في ذلك أنفسهم، تم إطلاق سراح الرهائن في 20 يناير 1981، وهو اليوم الذي تم فيه إعلان فوز رونالد ريجان.

5 إصلاح عسكري كبير

كان لمهمة الإنقاذ الكارثية عواقب وخيمة على الإصلاح في الجيش الأمريكي، ففي وقت محاولة إنقاذ الرهائن عام 1980، لم يكن هناك قيادة موحدة للعمليات الخاصة في الجيش الأمريكي لتنسيق مختلف الأوامر والوكالات المشاركة في حرب العمليات الخاصة.

في الواقع، كانت عناصر القوة العسكرية الأمريكية هذه، بعد انتهاء حرب فيتنام ، تعاني عموما من نقص التمويل وعدم الثقة في المؤسسة العسكرية.

فشل عملية «النسر المخلب» كانت القشة التي قصمت ظهر البعير عندما يتعلق الأمر بالإصلاح العسكري، حيث خسر كارتر الانتخابات بشكل مدهش أمام رونالد ريجان.

وفي عام 1985، بدأ مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون إصلاح عسكري كبير، واجه الإصلاحيون معارضة شديدة داخل الجيش، وخاصة من البحرية، كما واجهوا معارضة من وزير دفاع ريجان، ولكن كان من الواضح أن فشل العملية، بالإضافة إلى فيتنام والعديد من الإخفاقات الأصغر الأخرى، ساهم في نقطة في التاريخ، حيث قال الناس، لقد حان الوقت للقيام بشيء مع جيش الولايات المتحدة عندما تكون أعظم قوة في العالم لا يمكن أن تنقذ شعبها.

6 آبار الشك العميقة

بشكل ملحوظ، بعد 40 عاما من المحاولة، أقر الكونجرس في عام 1986 قانون إعادة تنظيم وزارة الدفاع في قانون غولدووتر - نيكولز، ووقع عليه ريجان.

أدت عملية إعادة التنظيم هذه وإحياء العمليات الخاصة في نهاية المطاف إلى تحويل الجيش الأمريكي من عملية النسر المخلب إلى عملية نبتون سبير، وهي العملية الناجحة التي أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن وقتلته في عام 2011.

لكن آثار أزمة الرهائن الإيرانية باقية، فما زال الأمريكيون يحتفظون بآبار عميقة من الشك حول المنطقة، بدءا من الثورة الإيرانية وأزمة الرهائن واستمرار هجمات 11 سبتمبر، جاء جيل من الأمريكيين ينظرون إلى منطقة الشرق الأوسط بانعدام ثقة كبير، ولا يزالون غير واضحين بشأن الاختلافات بين المذاهب.

حاول بعض الرؤساء الأمريكيين تهدئة هذا الخوف؛ على سبيل المثال، قام الرئيس جورج بوش بزيارة أحد المساجد مباشرة بعد أحداث 11 سبتمبر.

ذهب الرئيس دونالد ترمب في الاتجاه المعاكس، حيث شارك في خطاب حارق عن الإسلام الراديكالي، خلقت أزمة الرهائن وأعمال الإرهاب اللاحقة باسم الإسلام ضغطا قويا من الرأي العام الذي لا يزال يلعب دورا في الحياة والسياسة الأمريكية.