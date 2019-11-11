محكمة تطالب رئيس وزراء ماليزيا السابق بالرد على اتهامات فساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أمرت محكمة ماليزية رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بالدفاع عن نفسه في محاكمة مرتبطة بفضيحة كبيرة على صلة باختلاس مليارات الدولارات من صندوق تنمية حكومي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء برناما الحكومية الماليزية.
وقال القاضي محمد نازلان أمس إن النيابة العامة قدمت أدلة كافية ضد رئيس الوزراء السابق في جميع التهم السبع الموجهة إليه، مما يمهد الطريق أمام المضي قدما في المحاكمة.
ويمثل نجيب منذ أبريل الماضي للمحاكمة في سبع تهم تتعلق بخرق جنائي للثقة والفساد وغسل أموال بقيمة تصل إلى 42 مليون رينجت (10 ملايين دولار) من صندوق التنمية الحكومي «1 إم دي بي».
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