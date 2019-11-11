اللبنانيون يدعون للإضراب لتعطيل جلسة البرلمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت

تواصلت الاحتجاجات والمسيرات في مناطق عدة في لبنان أمس، لليوم الـ26 على التوالي للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة إنقاذ تلبي طموحات الشعب.

ونظم محتجون مسيرة على طريق مطار رفيق الحريري الدولي «مطار بيروت» حاملين الأعلام اللبنانية، مطالبين باستعادة الأموال المنهوبة، وطالبوا القضاء بمحاسبة الفاسدين.

وفي مدينة صيدا جنوب لبنان نظم نحو 30 مركبا بحريا مسيرة لصيادي الأسماك انطلقت من الميناء، رافعين الأعلام اللبنانية بمشاركة عدد من طلاب المدارس والمحتجين، دعما لحقوق الصيادين، ولا سيما الحق بالضمان وتنظيم قطاع الصيد، وتأييدا لمطالب الحراك، والمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ في أقرب وقت تلبي طموحات الشعب.

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ويعقد مجلس النواب جلسة اليوم لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات مجموعة من القوانين المدرجة على جدول الأعمال من بينها قانون العفو العام.

ودعا المحتجون إلى الإضراب العام لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب اعتراضا على القانون المتعلق بالعفو العام، خوفا من تضمنه جرائم تتعلق باختلاس الأموال، وطالبوا بأن تكون الجلسة النيابية علنية.

وعن التأخير في تشكيل الحكومة قال النائب آلان عون من التيار الوطني الحر وهو الحزب الذي كان يترأسه ميشال عون قبل أن يصبح رئيسا للبلاد «الحكومة عالقة بين هواجس حزب الله الذي يعد أن ما يجري حاليا يهدف إلى إخراجه من السلطة، وشروط الرئيس الحريري الذي يرفض أن يترأس أي حكومة غير حكومة تكنوقراط».

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أعلن استقالة حكومته في أكتوبر الماضي «تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية».

ولم يدع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.