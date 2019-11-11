أبوالغيط للعراقيين: كثفوا الحوار لوقف نزيف الدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن أمله في أن تتمكن القيادات السياسية في العراق من الإسراع بالخروج من حالة الاضطراب الحالية وما يصاحبها من عنف، مبديا حزنه وأسفه لاستمرار سقوط ضحايا بين المتظاهرين.

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وأكد بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبوالغيط يتفهم اعتبارات الدولة في ضرورة السيطرة على الوضع الأمني والحيلولة دون الوقوع في الفوضى، ولكنه يستشعر في الوقت نفسه قلقا متزايدا إزاء استمرار العنف دون أفق واضح لوقف نزيف الدم، متمنيا عدم انزلاق العراق إلى مزيد من الاضطراب خاصة في ظل ما يتعرض له من تدخلات وضغوط خارجية مرفوضة تزيد حتما من تعقيد الأمور.

وأوضح البيان أن التوافق بين المتظاهرين والقيادات السياسية تحت المظلة الوطنية الجامعة هو السبيل الوحيد للوصول إلى مخرج يحقق المصلحة الوطنية للعراق ويلبي مطالب أبنائه في عراق مستقر ومستقل ومزدهر.

وأكد مجددا وقوف الجامعة العربية إلى جوار العراق في هذه المرحلة الصعبة، آملا أن يتجاوزها في القريب وهو أكثر قوة واستقرارا، وكذا استعدادها للمساعدة في هذا الصدد.