جعجع: الانتفاضة الشعبية حقيقية والمطلوب حكومة اخصائيين مستقلين عن القوى السياسية

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في كلمة له بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" ان "الانتفاضة الشعبية حقيقية ولها عنوان واحد فقط لا غير وهو الوضع المعيشي"، مشيراً إلى أنه "من الواضح جداً من خلال احاديث الناس انه لا ثقة في التركيبة الحاكمة عدا عن أن المجتمع الدولي ايضاً قفد ثقته بالتركيبة الحالية"، لافتاً إلى أن "البعض يفترض أنه لو الصين عملت في لبنان لم نكن قد وقعنا في الأزمة ولكن انا لا أوافق هذا الرأي ومن الأفضل ألا نقزّم الأزمة لأنها فشلت".

وشدد على أنه "من غير المقبول أنه لم يتم تعيين موعد للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد فهل هذا مقبول؟"، مشيراً إلى ان "البعض يقول إن رئيس الجمهورية له الحريّة الكافية ولكن إذا أراد شخص ان يأكل 10 قطع Gateau يستطيع ولكن هذا الامر غير منطقي"، لافتاً إلى ان "الحكومة يجب ان تكون مكونة من أخصائيين"، مضيفاً "المطلوب اخصائيين مستقلين عن القوى السياسية الموجودة في السلطة".

وأضاف "هناك انتخابات نيابية في 17 تشرين أجدد من انتخابات أيار ويجب أن نأخذ بنتائجها"، مشيراص إلى انه "لمن يتمسّك بالكراسي الوضع دقيق ويجب التطلع بالأمور بجدية اكبر لكي لا ننتهي من دون كراسي ولا مناصب ولا أي شيء آخر".