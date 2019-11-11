أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ أنه "لا جدوى من تمني خضوع بلدنا للتهديدات، وتراجعه عن حقوقه في شرق المتوسط"، مشيرةً الى "أننا نؤكد عزمنا على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب بنفس الزخم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية: لن نخضع للتهديدات ولن نتراجع عن حقنا في شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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