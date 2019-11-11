القوات العراقية: جهات مشبوهة صنعت ما يشبه المتفجرات وسط بغداد

أعلنت ​القوات​ المسلحة العراقية أن "جهات مشبوهة صنعت ما يشبه المتفجرات وسط العاصمة ​بغداد​، حيث يحتشد محتجون مناهضون للحكومة"، مشيرةً إلى "اعتقال متظاهرين رشقوا ​الأمن​ بزجاجات حارقة في بغداد". وأكدت أن "القوات الأمنية لم تستخدم أي غاز سام، وإنما فقط مسيل للدموع، وهو ما تلجأ إليه ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​".

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