السيسي يطالب الحكومة بضبط الأسواق لحماية المستهلك

أمر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ​الحكومة​ بـ"تكثيف إجراءات ضبط الأسواق و​حماية المستهلك​، والعمل على مكافحة الاحتكار والغش التجاري"، مطالباً إياها بـ"تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة ​الدولة​ على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية".

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