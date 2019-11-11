عباس عراقجي: الدول الغربية لم تف بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "الدول الغربية لا تفي بوعودها في عدم نشر الأسلحة النووية، ولم تلتزم بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي"، مشيراً إلى "إننا أجرينا مباحثات حول الاتفاق النووي لإزالة المخاوف بشأن برنامج إيران النووي، وإنه لا يجب أن يشك أحد في نوايا إيران بشأن سلمية برنامجها النووي".
وفيما يتعلق بالملف الأمني للمنطقة، شدد على أن "ايران تضع أمن المنطقة من ضمن أولوياتها"، قائلا "يهمنا أمر مضيق هرمز ومنطقة الخليج ومستعدون للتعاون مع دول المنطقة في ذلك".
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