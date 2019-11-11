مصادر LBC: موفد ماكرون سيلتقي عون وبري والحريري ورؤساء الأحزاب وممثلي الحراك

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "موفد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سليتقي ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، ورؤساء الاحزاب وممثلي الحراك".

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