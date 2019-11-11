OTV: الحريري طلب من الشركات تسليم المحروقات غدا للمحطات

علمت قناة الـ"OTV" أن "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ طلب بعد اجتماعه مع ممثلي قطاع ​المحروقات​ 24 ساعة ليتواصل مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ حول التعميم الأخير"، مشيرةً إلى ان "الحريري طلب من الشركات تسليم المحروقات غدا للمحطات".

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