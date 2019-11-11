رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين: لم يعد مسموحا التغاضي عنه مطالب المتعاقدين

أكد رئيس لجنة ​الاساتذة المتعاقدين​ ​حمزة منصور​ خلال لقاء ضم اساتذة من صيدا وشرقها و​الجنوب​ "إننا منذ بداية الحراك موجودون في الساحات كوننا من الذين ظلموا من قبل ​السلطة​ التي أوجدت بدعة التعاقد لتحرمنا حقوقنا ومنها التثبيت و​الضمان​ وبدل النقل لكي يبقى المتعاقد تحت رحمة ورهن الاحزاب السياسية و​الطوائف​"، لافتاً الى ان "مطالبنا هي حقوق وطنية ونحن مستمرون بالمطالبة بها لايصالها لكافة المعنيين".

وأوضح ان "هناك صحوة وطنية كبيرة ولم يعد مسموحا لاي مسؤول التغاضي عن حقوقنا"، داعيا المسؤولين إلى العودة الى ضمائرهم وانصافنا كاساتذة متعاقدين".