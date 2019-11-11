أكد رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين حمزة منصور خلال لقاء ضم اساتذة من صيدا وشرقها والجنوب "إننا منذ بداية الحراك موجودون في الساحات كوننا من الذين ظلموا من قبل السلطة التي أوجدت بدعة التعاقد لتحرمنا حقوقنا ومنها التثبيت والضمان وبدل النقل لكي يبقى المتعاقد تحت رحمة ورهن الاحزاب السياسية والطوائف"، لافتاً الى ان "مطالبنا هي حقوق وطنية ونحن مستمرون بالمطالبة بها لايصالها لكافة المعنيين".
وأوضح ان "هناك صحوة وطنية كبيرة ولم يعد مسموحا لاي مسؤول التغاضي عن حقوقنا"، داعيا المسؤولين إلى العودة الى ضمائرهم وانصافنا كاساتذة متعاقدين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين: لم يعد مسموحا التغاضي عنه مطالب المتعاقدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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