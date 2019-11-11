حسن مراد: نتمنى أن يكون صوت السيد نصرالله وصل

تمنى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​، أن يكون صوت أمين عام ​حزب الله​ السيد نصرالله وصل إلى بعض كبار الموظفين، وبينهم محسوبون "شكليا" على فريق ​8 آذار​، ويتصرفون مع المصالح الأميركية والغربية بحرص وعناية، بينما يفوتون الفرص على لبنان لبناء علاقات تجارية مع دول أخرى!".

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