فرنجية: يجب تغليب منطق العقل كي لا تستغل مطالب الناس بصراعات سياسية

اكد النائب طوني فرنجية أن "الفساد وسوء الإدارة وغياب الإجراءات الصارمة لإعادة بناء الدولة و​سياسة​ التكبر والمكابرة عند البعض، دفعت بالناس إلى النزول إلى الشارع بشكل عفوي"، لافتاً إلى أن "ما يحصل ليس وليد المرحلة إنما نتيجة تراكمات وضغوطات اقتصادية واجتماعية ومالية تكونت منذ سنوات لدى الشعب اللبناني".

ورأى خلال لقاء مع المكتب التربوي في المرده "أنه من غير المقبول الاستخفاف بوجع ومطالب الشعب الذي أثبت انه يتمتع بإرادة قوية يمكن البناء عليها في الحياة السياسية في لبنان".

وأشار إلى أن عدم استقلالية القضاء، وغياب الإدارة، والتطبيق الخاطئ لمفهوم الديمقراطية التوافقية في لبنان والذي نتج عنه النهج التعطيلي الذي مارسه بعض السياسيين للحصول على مكاسب شخصية وحزبية ومناصب في الدولة، وما ترتب على ذلك من فراغ دستوري وتعطيل أعمال السلطات… كلها عوامل أدت إلى تفاقم ​الأزمة​ واستشراء الفساد وغياب المحاسبة الحقيقة التي تشترط مبدأ استقلالية القضاء، والتي تتبلور بتطبيق الإدارة السليمة والشفافة لمؤسسات الدولة.

واوضح فرنجيه أن "النزاع في لبنان ليس داخلياً، فبلدنا ليس بمنأى عن ما يحصل في المنطقة، خاصة بعد انتهاء الحرب في ​سوريا​، وبالتزامن مع بدء الأحداث في العراق"، مضيفا ان "التحركات التي نشهدها على الصعيد الحكومي ليست بريئة برمتها، وتثبت أن المطلوب اليوم هو التضييق على ​حزب الله​ في الداخل واستفزازه".

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وتابع قائلا: "المرحلة تتطلب تأليف حكومة من أخصائيين تعيد الثقة بالدولة وتحمي الاقتصاد ولكن طرح حكومة غير سياسية يخلق التباسا ويترك علامات استفهام، ويزيد المخاوف من تحويل لبنان إلى ورقة انتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في ظل وجود أرضية مهيأة"، مؤكداً أنه "لن تنال أي حكومة الثقة ما لم تحافظ على التوازنات السياسية في المجلس النيابي".

النائب فرنجيه قال :"لن نقاطع ​الجلسة التشريعية​ بل سنشارك للمساهمة في إيجاد حلول لمطالب الناس، ولكن لن نصوت على جميع القوانين، فهناك قوانين مدرجة على جدول الأعمال فيها بعض الغموض"، متسائلاً: "كيف يمكن للنواب سن قوانين الجرائم المالية التي تعفي الوزراء والنواب أنفسهم؟".

وتابع: "نحن مع إقرار قانون رفع الحصانة، أما قانون ​العفو العام​ فيحمل الكثير من التأويلات ويجب بحثه بدقة، ولكننا مع محاكمة ​الموقوفين الإسلاميين​ تطبيقاً لمفهوم العدالة في الدستور، إذ من حق أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونية ضمن المهل المحددة، ليعرف مصيره، إما باثبات التهمة وتنفيذ العقوبة أو بثبوت البراءة وإخلاء السبيل".

وأكدّ "اننا متمسكون بخطنا السياسي وبقناعاتنا وبمبادئنا وبتحالفاتنا وبمشروعنا السياسي الذي نعتبره ينقذ مستقبل لبنان".