أكدت معلومات قناة "الجديد" أنه "سيطل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مساء الغد، ومن المتوقع ان يعلن خلال إطلالته الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ل​تشكيل الحكومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة للرئيس عون مساء غد من المتوقع ان يعلن خلالها الدعوة للاستشارات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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