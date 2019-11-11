جمعية المصارف: إقفال المصارف غدا بسبب اضراب الموظفين

شكرت جمعية مصارف لبنان جميع موظفي القطاع على "تفانيهم بالعمل في الأسبوعين الماضيين ضمن ظروف قاسبة وضاغطة"، مستنكرة "ما تعرض له بعض موظفي المصارف من أساءات وصولا الى التعديات الجسدية"، مؤكدةً "إنها ستعمل مع المسؤولين على ايجاد اطار العمل الطبيعي لحفظ كرامة الموظفين ولتأمين حماية لهم , بأعتبار ذلك أولوية للمصارف"، مشيرةً إلى انه "ستتواصل مجلس أدارة ​جمعية المصارف​ فورا مع أتحاد نقابات موظفي المصارف لمناقشة الوضع القائم".

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