موجز السياسة.. تحذيرات برلمانية بشأن مخاطر الصيدليات الإلكترونية على المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأثنين، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: طلب إحاطة بشأن مخاطر "الصيدليات الإلكترونية" على صحة المصريين أزمة الكلاب الضالة أمام لجنة برلمانية مشتركة من"الزراعة" و"المحلية" قيادى بارز بحزب أردوغان يعترف بالاستقالات داخل العدالة والتنمية التركى طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة الجمعيات الزراعية بقرى المنيا Advertisements وكيل "محلية البرلمان" يطالب بعرض الخطة الاستثمارية للمحافظات ومعايير توزيعها مقترحات من "نقل البرلمان" لزيادة موارد المترو: تدر مئات الملايين شهريا طلب إحاطة لوزير الرى بشأن المغالاة فى تقييم حق الانتفاع لأراضى الوزارة البرلمان يتلقى 281 رسالة من المواطنين على الواتس اب خلال شهر أكتوبر تقرير الأمانة العامة عن شهر أكتوبر: 6 قوانين و3 اتفاقيات حصاد البرلمان فى التشريع برلمانى يطالب بجدول زمنى للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف المتوقفة

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