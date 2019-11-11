شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر يستضيف الناشرين المصريين لتعزيز سبل التعاون بالمعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف السفير أيمن مشرفة، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، دعوة للأستاذ محمد حامد راضى، بصفته أمين عام اتحاد الناشرين المصريين، والذى قام بدوره بتوجيه الدعوة لعدد من الزملاء الناشرن المصريين للقاءه بمنزل سيادته.

حضر اللقاء كل من: محمد حامد راضى أمين عام اتحاد الناشرين المصريين، و سليم عبدالحى عضو مجلس إداره اتحاد الناشرين المصريين الأسبق، وعضو مجلس إداره اتحاد الناشرين العرب السابق، ومصطفي قلاب عضو مجلس اداره اتحاد الناشرين العرب، واشرف عاشور صاحب ومدير دار الاعتصام، والدكتورة هاله عمر صاحبه دار هلا للنشر والتوزيع، وإيهاب إبراهيم دار الغد الجديد للنشر، وعماد عبد الحليم ممثل دار الكتب القانونيه في معرض الجزائر، وأسامة شتات، صاحب دار الكتب القانونية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز تعاون معالى السفير مع الناشرين المصريين فى الدورات القادمة للمعرض، وكيفية تسهيل استخراج تأشيرات للناشرين المصريين المشاركين فى المعرض، بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الخارجية المصرية والجزائرية، وكذلك دور مصر وقوتها الناعمة فى مجال التعاون الثقافى المصرى الجزائرى وتعزيز أهمية المشاركة المصرية الفعالة فى المعارض العربية والدولية عامة وفى الصالون الدولى للكتاب بالجزائر خاصة.