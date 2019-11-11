شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة الحديدية فى تركيا: لا عدالة ولا قانون أو حرية فى عهد أردوغان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى المعارض، والملقبة إعلاميا باسم "المرأة الحديدية"، تؤكد أنه لا يوجد عدل ولا حرية أو قانون فى عهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وتقول رئيسة حزب الخير التركى المعارض خلال الفيديو:"لماذا ليس لدينا أمل؟، بسبب ما تعيشه تركيا آخر 17 عامًا، فهذا يسير باتجاه معاكس للتاريخ، وطريق من الديمقراطية نحو الظلام، ومن الغنى نحو الفقر، فقد وضعوا تركيا فى طريق فقدان الحق والقانون والحرية والعدالة، وأسمى السير هذا عكس الاتجاه هو نظام الحكومة الرئاسى".

وتابعت ميرال أكشنار:"لقد أقسمنا أننا سنحول اتجاه تركيا من القرن الـ19 إلى القرن الـ21، وسنؤسس من جديد فصل السلطات عبر دستور جديد، وفصل السلطات ليس فقط في الديمقراطية، لكن بشرط عدم التخلي أيضًا عن إمكانية الإدارة دون ارتكاب أي خطأ بحق الدولة، وإمكانية اتخاذ القرارات الصائبة، وفصل السلطات هو مفتاح أيضًا لخفض الدخل ، وفصل السلطات هو باب الخروج من الكساد الاقتصادى، وسبب وجودنا على الساحة السياسية هو جعل التشريع والتنفيذ والقضاء مستقلًا، ولن نرجع عن هذا الطريق أبدًا".