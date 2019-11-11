"الري": إزالة 26 حالة تعدٍ علي نهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد : أعلن قطاع حماية وتطوير النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، الاثنين، تنفيذ إزالة (26) حالة تعدٍ علي منافع نهر النيل. وذكرت الوزارة في بيان لها، أن أعمال الازالة تضمنت محافظات (الجيزة – سوهاج - قنا - المنيا ) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 49300 إزالة .

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