طلاب تكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف يرصدون ظاهرة "عطارد" النادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بنى سويف- (أ ش أ):

أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن رصد طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء اليوم الاثنين، لظاهرة كونيةنادرة وهي عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس مستخدمين المناظير الفلكية بالكلية، لافتا إلى أن الظاهرة بدأت في تمام الساعة 2:35 ظهراً وتستمر لمدة خمس ساعات ونصف تقريباً، ولن تتكرر مرة أخرى إلا في يوم 13 نوفمبر عام 2032.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الكلية قامت سابقا بتدريب الطلاب على رصد هلال شهر رمضان المبارك بمشاركة ممثلين من دار الإفتاء المصرية باستخدام أحدث التلسكوبات الفضائية عالية الدقة، والمزودة ببرامج لتوجيه أي جسم فضائي، ورصده وتصويره من خلال شاشة تليفزيونية، وكاميرات مراقبة للرؤية بالعين المجردة في نفس الوقت.

جدير بالذكر أن متابعة الظاهرة تتم فقط باستخدام المناظير الفلكية العاكسة لصورة الشمس على شاشة مسطحة ومن الخطورة النظر إلى الشمس مباشرة بالعين المجردة أثناء حدوثها، كما تعد كلية الملاحة أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء.