رئيس أكاديمية البحث العلمي يفتتح معرض الابتكارات الأول بجامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - بنها- (أ ش أ):

افتتح رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر ورئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد معرض الابتكارات الأول بالجامعة الذي نظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة كما افتتحا أول نقطة اتصال براءة اختراع بالجامعة.

وأعرب رئيس أكاديمية البحث العلمي عن سعادته لمشاركته في فعاليات المعرض الذي ضم عددا من الابتكارات والمشروعات لطلاب الجامعة ومدارس التربية والتعليم والقطاعات المختلفة بمحافظة القليوبية، مؤكدا أن الأكاديمية تعمل على دعم المبتكرين والمبدعين بشرط أن يكون الابتكار قائم على نظام علمي.

وأوضح أن الأكاديمية لديها برامج تتناسب مع جميع أعمار المبتكرين لدعم طاقاتهم الإبداعية..مشيدا بمقترح مجلس جامعة بنها بدراسة تأسيس شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار مملوكة للجامعة..مؤكدا على استعداد أكاديمية البحث العلمي بالمشاركة في تأسيس هذه الشركة مع جامعة بنها قائلا :" نقدر عاليا هذا التوجه نحو نقل التكنولوجيا ومعارض الابتكار واحتضان المبتكرين".

من جانبه .. أكد رئيس جامعة بنها تحويل الأفكار البحثية المبتكرة والمتميزة إلى مشروعات ناجحة ذات قيمة اقتصادية وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 .. مشيرا إلى أن الابتكار أصبح أساسيا لتنويع مصادر الدخل لدى المجتمعات ومن هنا قامت الجامعة بإنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال ليكون بمثابة الداعم الأساسي للمبتكرين وإنشاء بيئة محفزة للتفوق الفكري والإبداع العلمي.

وأشار إلى أن المركز يضم مجموعة من البرامج التي من شأنها تشجيع الشباب على الاختراع والابتكار والتفكير خارج الصندوق بطرق غير تقليدية .. موضحا أنه من خلال أعضاء مجلس إدارة المركز يتم فحص الابتكارات والأبحاث لاختيار ما هو أصلح وأفضل فضلا عن القيام بمخاطبة الجهات المعنية لتبنى هذه الأفكار وتسجيلها كبراءة اختراع.

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وقال : إن الجامعة ستقوم بتحمل جميع نفقات تسجيل براءة الاختراع للابتكارات الجادة للطلاب بأكاديمية البحث العلمي بشرط أن يسجل اسم الجامعة كمشارك في براءة الاختراع بجانب اسم الطالب.. موضحا أن هذه الخطوة سوف تحسن من ترتيب جامعة بنها في التصنيفات العالمية في مجالي الإبداع والابتكار.

وأضاف رئيس جامعة بنها: أنه جاري تأسيس شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار بمقر الجامعة بالعبور خلال الشهرين القادمين لربط الجامعة بالصناعة وفي إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجي.

من جهته .. قال الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكارات بالجامعة: إن المعرض يضم ابتكارات لطلاب الجامعة ومدارس التربية والتعليم بالقليوبية والشباب والرياضة وجامعة الطفل وقصور الثقافة حيث يشارك في فعالياته 134 ابتكارا ومشروعا متنوعا في مختلف القطاعات..مضيفا : أن الهدف من المعرض هو فتح آفاق جديدة أمام المبتكرين لتسويق ابتكاراتهم وتشجيعهم عن طريق تقديم جوائر للفائزين بالمراكز الأولى التي تقدر بنحو 100 ألف جنيه.

وتابع: أنه تم افتتاح أول نقطة اتصال براءة اختراع بالجامعة والتي ستكون مسئولة عن تسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية للباحثين بالجامعة وأبناء المحافظة وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والأكاديمية من خلال افتتاح فرع لمكتب براءات الاختراع المصري بالجامعة لخدمة أبناء جامعة بنها ومحافظة القليوبية.

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