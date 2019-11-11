بئر العبد بشمال سيناء تتسلم محطة معالجة ثلاثية للصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم:

استلمت لجنة مشكلة برئاسة محسن سالم سكرتير عام مركز ومدينة بئر العبد، اليوم الإثنين، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بقرية 6 أكتوبر، من الشعبة الهندسية، بناءً على تكليف من محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.

جرى تسليم المحطة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في حضور مدير الشركة، وإدارة تنمية القرية، والشركة المنفذة، والشؤون الصحية والري.

المحطة هي الثانية بمركز بئر العبد، ويستفاد منها في زراعة غابات شجرية بمحيط القرية.​